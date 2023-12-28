  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hesaplara yatıyor

Bayraktar TB2'ye karşı 'demir kubbeli' önlem! Emri Putin verdi

Yalancılık CHP’nin geninde var! Özgür'den Erdoğan'a göz göre göre iftira

Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı! 'Bir p..i takımın başına nasıl getirirsin' diyerek birbirlerine girdiler

Cumhurbaşkanı az önce sosyal medya hesabından paylaştı! Türkiye'nin hayalet uçağı havalandı

Sisli havada aracınızı kenara çekmelisiniz! Kazanın nedeni kör sürüş mü?

Türkiye'den ABD'ye Milli Muharip Uçak için görülmemiş talep! Eğer bu olursa kimse bizi tutamaz

Bu alçaktan hayvan bile olmaz! Siyonist askerden kan donduran itiraf

ABD'den İsrail kepazeliği

Emekli albay Milli roket AKYA'nın şok eden özelliğini açıkladı! Eğer hedefi vuramazsa bakın ne yapıyor
Gündem MOSSAD Filistinli gazeteciyi önce tehdit edip ardından evini bombaladı!
Gündem

MOSSAD Filistinli gazeteciyi önce tehdit edip ardından evini bombaladı!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 21:58:00 - 2023-12-28 22:16:30
MOSSAD Filistinli gazeteciyi önce tehdit edip ardından evini bombaladı!

Filistinli gazeteci Hossam Shabat, MOSSAD tarafından tehdit edildiğini ardından da evinin bombalandığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki gazetecileri hedef almayı sürdürürken, Filistinli gazeteci Hossam Shabat, 7 Ekim’de başlayan saldırıların 6’ncı gününde İsrail istihbaratının kendisini evini bombalamakla tehdit ettiğini ve ardından evinin bombalandığını söyledi.

'Paylaşımlarını sil' dediler!

Shabat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların 6’ncı gününde Beyt Hanun’da İsrail’in saldırılarını, evleri bombalanmasını ve katliamları belgelediğini belirterek, İsrail istihbaratının kendisine telefonla aradığını aktardı. Görüşmede İsrail istihbaratının kendisinden sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları silmesini ve Beyt Hanun’dan ayrılmasını istediğini yoksa evini bombalamakla tehdit ettiğini belirten Shabat, Beyt Hanun’dan ayrılmayı reddetmesinin ardından İsrail’in evini bombaladığını açıkladı.

Evinin tamamen yıkıldığını aktaran Shabat, sığındığı Beyt Hanun Hastanesi’nin İsrail güçleri tarafından kuşatılmasının ardından bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Tüm bu tehditlere ve evimin bombalanmasına rağmen hala olan biteni takip ediyorum. Ölüm bizi her yerde takip ediyor. Geçenlerde Beyt Hanun'a tekrar girdiğimde üzerime ateş açıldı” dedi.

68 gazeteci öldürüldü!

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 68’e yükseldiğini açıkladı. CPJ, hayatını kaybeden gazetecilerin 61'inin Filistinli, 4’ünün İsrailli ve 3’ünün Lübnanlı olduğunu aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23