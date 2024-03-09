MOSSAD ajanının motivasyonu belli oldu! 98 banka hesabı var

İsrail istihbaratına bilgi satan aralarında eski polis amiri ve özel dedektif olan Hamza Turhan Ayberk’in ajanlaştırılmasında paranın etkili bir araç olduğu düşünülüyor. Ajan devşirilirken söz konusu olan motivasyonlardan biri olan para Ayberk'in Mossad'a bağlanmasındaki temel faktör olabileceğini destekleyen bilgilere ulaşıldı. Ayberk'in 63'ü aktif, 35'i kapatılmış 98 banka hesabının olduğu tespit edildi. Ayberk'in Mossad ile arasındaki yoğun para trafiğini gizlemek için böyle bir yönteme başvurduğu düşünülüyor.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 ajandan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ajanların sevk yazısında şok bilgilere yer verildi. Sevk yazısında İsrail İstihbarat Mensubu Victoria kod adlı kişinin Hamza Turhan Ayberk’le ilk teması 2019’da sağladığı vurgulandı.

2022 YENİ AJAN DEVRALDI

Victoria’nın Eylül 2020’de Ayberk’i Robert ve Andrea kod adlı 2 MOSSAD ajanı ile tanıştırdığı da belirlenirken, Victoria’nın Ayberk’in imkan ve kabiliyetini test etmek için deneme görevleri verdiği, ilerleyen süreçte Victoria, Andrea ve Robert’in İsrail dış politikasına ve ulusal çıkarlarına tehdit olarak algıladığı şahıslar ile şirketler hakkında araştırma yapması doğrultusunda Ayberk’i talimatlandırdığı ortaya çıktı. Ayberk’in Victoria tarafından Temmuz 2022’de Marc kod adlı MOSSAD ajanına devredildiği, Marc’ın Ayberk’i Türkiye dışında da kullandığı anlatıldı.

PARA BİTCOİN'LE GELDİ

Dosyanın birinci şüphelisi Hamza Turhan Ayberk’in 63’ü aktif 35’i kapatılmış banka hesabının bulunduğu, aldığı paraları gizlemek için böyle bir yola başvurduğu dile getirildi. Mossad ajanı Victori ile Ayberk’in bir süre sonra ödemeleri Bitcoin'le yapmak üzere anlaştıklarına vurgu yapılan yazıda Ayberk'e ait şirketin kayıtlarına göre yaklaşık 1 milyon para çıkışının, 4 milyon para girişinin olduğu da tespit edildi.

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ONLARCA HESAP AÇMIŞLAR

Şüphelilerden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında memur olan Mehmet Yetimova’nın 24’ü aktif 12’si kapatılmış banka hesabının bulunduğu, Ayberk’in Yetimova’nın hesaplarına 59 bin 501 lira, kripto hesabına ise 38 bin lira para gönderildiği belirlendi. Sevk yazısına göre polis memuruyken istifa eden ve bir çok adli suçtan kaydı bulunan Ömer Burak Gezer'in 45’i aktif 30’u kapatılmış olmak üzere 75 banka hesabının bulunduğu belirlendi. Gezer’in kendi hesapları arasında ise sadece 2023’te 279 milyon lira ve 9 milyon 685 bin dolar (yaklaşık 310 milyon lira) para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. FETÖ’de ihraç olmuş eski polis İsmail Kaya’nın 36, yine ihraç polis Özkan Şahin’in de 70 banka hesabının olduğu, diğer şüphelilerle ortak baz kaydının olduğu dile getirildi.