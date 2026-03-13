Sultanbeyli'de feci kaza: İEET otobüsü kadına böyle çarptı!
Sultanbeyli'de feci kaza: İEET otobüsü kadına böyle çarptı!

Alper Kaya

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde cenazeye gelen bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma G., seyir halindeki İETT otobüsünün çarpmasıyla savrularak yere düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G., ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Fatma G.’nin, bir yakınının cenazesine katılmak için bölgeye geldiği, cenaze çıkışında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Servis kazasında acı haber! 13 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Servis kazasında acı haber! 13 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu

‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu

Ayasofya’nın hattatı “Kazasker Mustafa İzzet Efendi”ye büyük vefa

Ayasofya’nın hattatı “Kazasker Mustafa İzzet Efendi”ye büyük vefa

