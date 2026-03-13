Rotterdam’da sinagogda patlama: Dört şüpheli gözaltında

Olay, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının başlamasından bu yana şüpheli olaylarından sonuncusu olarak kayıtlara geçti.

Rotterdam polisi, sabah 03.40 civarında (TSİ ile 05.40) meydana gelen patlamadan kaynaklanan yangında kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Polis, şehir genelindeki diğer sinagoglarda güvenliğin hemen artırıldığını açıkladı.

Dört kişi, polisin başka bir sinagog yakınında şüpheli şekilde seyreden bir aracı durdurmasının ardından gözaltına alındı. Sürücünün tanımı, önceki saldırının faillerinden biriyle eşleşiyordu.

Polis, 17 ila 19 yaşlarındaki dört şüphelinin başka sinagoglara saldırı planlayıp planlamadığının henüz net olmadığını belirtti ve tanıkların bilgilerini paylaşması için çağrıda bulundu.

• Komşu Belçika’da, yaklaşık 200 km güneydoğuda başka bir sinagog, pazartesi günü patlamaya maruz kaldı. Yetkililer bunu antisemitik bir saldırı olarak nitelendirdi. O saldırıda maddi hasar oluştu ancak yaralanma yaşanmadı.

• ABD’de Michigan eyaletinde, Lübnan doğumlu bir Amerikalı, kamyonunu bir sinagoga çarptı ve polis tarafından vurularak öldürüldü.