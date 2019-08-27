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Moskova'da Türk müziği dinletisi

Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği "Türk Müziği Tanıtım Konseri"nde, Türk dünyasının müzik aletlerinden dombıra, ıklığ, üç telli, kengirge ve saz dinleyicilere tanıtıldı- Konserde, Türk dünyası müziklerinden örnekler sunuldu

27 Ağustos 2019 Salı 14:09
Moskova'da Türk müziği dinletisi

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rusya'nın başkenti Moskova'daki Devlet Çaykovski Konservatuarı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Türk Müziği Tanıtım Konseri" düzenledi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü düzenlenen ve dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal ve ritim sanatçısı Şamil Ersöz sahne aldı.

Türk dünyasının müzik aletlerinden dombıra, ıklığ, üç telli, kengirge ve saz dinleyicilere tanıtıldı.

- Türk tasavvuf düşüncesiyle ilgili oturum düzenlenecek

Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarı'nda faaliyetlerine devam edecek YEE tarafından, perşembe günü "Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar" başlıklı sohbet programı gerçekleştirilecek.

Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Tatçı ve yazar Leyla İpekçi'nin yanı sıra neyzen Hakan Alvan'ın katılımıyla Türk tasavvuf düşüncesine dair oturum düzenlenecek.

Oturumda, Türk Tasavvuf Müziği'nin başat enstrümanı olan "ney" icra edilecek ve katılımcılara tanıtılacak.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:09
  1. "Türk Müziği Tanıtım Konseri"
  2. Moskova
  3. Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarı
  4. Türk Müziği
  5. yee

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