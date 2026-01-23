  • İSTANBUL
Dünya Moskova'da kritik zirve başladı
Dünya

Moskova'da kritik zirve başladı

AA
AA Giriş Tarihi:
Moskova'da kritik zirve başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalı heyetle "Ukrayna" konulu görüşmesi Moskova'da başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Ukrayna" konulu görüşmesi Moskova'da başladı.

Kremlin, Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin, başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda başladığını bildirdi.

 

Görüşmeye katılan ABD heyetinde Witkoff’un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum da bulunurken, Rusya heyetinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.

