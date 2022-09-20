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Ekonomi Moskova Borsasını 'referandum' vurdu!
Ekonomi

Moskova Borsasını 'referandum' vurdu!

Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle yüzde 10 değer kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:37:00 -
Moskova Borsasını 'referandum' vurdu!

Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için referanduma gitme kararı almasının ardından düşüşe geçti.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 10,61 değer kaybıyla 2.171 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 10,3 kayıpla 1.139 puana geriledi.

Dolar/ruble paritesinde ise kayda değer bir değişim yaşanmadı.

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı bildirilmişti.

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