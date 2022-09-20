  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Moskova Borsası duyurdu: 3 Ekim'de sonlandırıyoruz
Dünya

Moskova Borsası duyurdu: 3 Ekim'de sonlandırıyoruz

Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 22:25:00 -
Moskova Borsası duyurdu: 3 Ekim'de sonlandırıyoruz

Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirdi.

Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23