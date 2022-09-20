Moskova Borsası duyurdu: 3 Ekim'de sonlandırıyoruz
Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını duyurdu.
Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirdi.
Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.