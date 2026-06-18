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Dünya Moskova alarmda! Petrol rafinerisine bir İHA saldırısı daha
Dünya

Moskova alarmda! Petrol rafinerisine bir İHA saldırısı daha

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Moskova alarmda! Petrol rafinerisine bir İHA saldırısı daha

Rusya’da, Moskova Petrol Rafinerisi’nin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında yeniden hasar aldığı bildirildi. Tesise iki gün önce İHA saldırısında da hasar almış, rafineri sahasında yangın çıkmıştı.

Moskova’da petrol rafinerisi yeniden İHA saldırısında hasar aldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Sobyanin, gece saatlerinde Moskova’ya yönelen yaklaşık 180 İHA’nın imha edildiğini kaydetti.

Saldırı nedeniyle Moskova’daki Domodedovo, Vnukovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına yönelik kısıtlamalar uygulandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, rafineride yangın çıktığı görülüyor.

Moskova Petrol Rafinerisi’ne ait bir tesis, 16 Haziran’da düzenlenen İHA saldırısında da hasar almış, rafineri sahasında çıkan yangın söndürülmüştü.

Moskova Petrol Rafinerisi, Rusya’nın başkent bölgesindeki önemli akaryakıt üretim tesisleri arasında yer alıyor.

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