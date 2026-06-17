DMM yine yalancıların mumlarını yatsı olmadan söndürdü! Kansızların ‘Yeşil pasaportla seyahat bitti’ iddiası da yalan çıktı!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türkiye’yi haksız iddialarla hedef alan Avrupa Parlamentosunun son Türkiye kararının ardından ortaya atılan ‘Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti’ iddialarını yalanladı. Açıklamada “Raporda, yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan ya da engelleyen herhangi bulunmamaktadır. İddialar tamamen asılsızdır" denildi.
DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."
"Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe oluşturmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."
Gündem
Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! “Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!”
Gündem
CHP’de kurultay savaşları kızıştı! 833 delegenin imzası genel merkezde: Gözler Kılıçdaroğlu’nda!