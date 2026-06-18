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#1
Foto - İstanbul'da 9 kaynak arama sahası ihaleye çıkacak

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - İstanbul'da 9 kaynak arama sahası ihaleye çıkacak

Buna göre, İstanbul'un Eyüpsultan, Maltepe, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Çatalca ve Şile ilçelerindeki 9 alan, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

#3
Foto - İstanbul'da 9 kaynak arama sahası ihaleye çıkacak

Sahaların ihaleleri 30 Haziran Salı günü 10.00-11.20 saatlerinde Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılacak.

#4
Foto - İstanbul'da 9 kaynak arama sahası ihaleye çıkacak

İstanbul'un enerji ve yer altı kaynakları potansiyelini artırmayı hedefleyen bu adım, şehirdeki yenilenebilir enerji yatırımları açısından büyük önem taşıyor.

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