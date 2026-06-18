İstanbul'da 9 kaynak arama sahası ihaleye çıkacak
İstanbul genelinde bulunan, jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatına sahip 9 farklı saha ihale usulüyle işletmeye açılacak.
İstanbul genelinde bulunan, jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatına sahip 9 farklı saha ihale usulüyle işletmeye açılacak.
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul'un Eyüpsultan, Maltepe, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Çatalca ve Şile ilçelerindeki 9 alan, açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Sahaların ihaleleri 30 Haziran Salı günü 10.00-11.20 saatlerinde Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılacak.
İstanbul'un enerji ve yer altı kaynakları potansiyelini artırmayı hedefleyen bu adım, şehirdeki yenilenebilir enerji yatırımları açısından büyük önem taşıyor.
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