  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel’ci isimler teklifleri reddettiklerini ileri sürüyordu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Efe iddiaları yalanladı! Başkan Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti Çınar altında renkli anlar: Bakan Tekin ve Onurşan'dan türkü düeti! Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi açıklandı Seni de öyle indirseler aynısını söyler miydin? Pavyonda delege pazarlığına Davutoğlu kalkanı! Clinton'dan Netanyahu itirafı: 'İran'a karşı takıntılıydı!' Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi açıklandı! Siyonist medyası kan ağlıyor! ‘ABD bize ihanet etti' CHP’de kurultay savaşları kızıştı! 833 delegenin imzası genel merkezde: Gözler Kılıçdaroğlu’nda! Donald Trump dünyaya sonunda güzel haberi verdi: Fiyatlar çakılacak
Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Özgür ve Ekrem’e sert tepki: CHP sizin oyun alanınız değil!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür ve Ekrem’e sert tepki: CHP sizin oyun alanınız değil!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür ve Ekrem’e sert tepki: CHP sizin oyun alanınız değil!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası açıklanan ihraç kararlarına öfkelenerek yine sokak çağrısı yapan Özgür Özel’e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Kılıçdaroğlu “Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir” derken ikide bir kapatıldığı cezaevinden kendisini eleştiren Ekrem İmamoğlu’na da gönderme yapması dikkat çekti.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı dönen Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak bir zamanlar ‘evladım’ dediği ancak ‘sırtından hançerlendiği’ Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.

Kendisinin koltuk sevdalısı olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu “Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir” dedi.

Özgür’e bir şok da Mansur’dan: Ben yokum!
Özgür’e bir şok da Mansur’dan: Ben yokum!

Gündem

Özgür’e bir şok da Mansur’dan: Ben yokum!

Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! "Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!"
Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! “Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!”

Gündem

Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! “Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!”

Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!
Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!

Gündem

Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!

MYK sonrası şok kararlar! Özgür Özel'in ekibine Kılıçdaroğlu neşteri
MYK sonrası şok kararlar! Özgür Özel'in ekibine Kılıçdaroğlu neşteri

Gündem

MYK sonrası şok kararlar! Özgür Özel'in ekibine Kılıçdaroğlu neşteri

Kılıçdaroğlu neşteri vurdu Özgür çıldırdı: CHP'lileri yine sokağa çağırdı!
Kılıçdaroğlu neşteri vurdu Özgür çıldırdı: CHP'lileri yine sokağa çağırdı!

Gündem

Kılıçdaroğlu neşteri vurdu Özgür çıldırdı: CHP'lileri yine sokağa çağırdı!

AP, CHP'nin yolsuzluklarını sahiplendi
AP, CHP'nin yolsuzluklarını sahiplendi

Dünya

AP, CHP'nin yolsuzluklarını sahiplendi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23