Kılıçdaroğlu'ndan Özgür ve Ekrem’e sert tepki: CHP sizin oyun alanınız değil!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası açıklanan ihraç kararlarına öfkelenerek yine sokak çağrısı yapan Özgür Özel’e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Kılıçdaroğlu “Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir” derken ikide bir kapatıldığı cezaevinden kendisini eleştiren Ekrem İmamoğlu’na da gönderme yapması dikkat çekti.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı dönen Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak bir zamanlar ‘evladım’ dediği ancak ‘sırtından hançerlendiği’ Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.
Kendisinin koltuk sevdalısı olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu “Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir” dedi.
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