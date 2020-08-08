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Aktüel

Morityus'ta okyanusa petrol sızıntısı nedeniyle çevresel acil durum ilan edildi

25 Temmuz'da 4 bin ton yakıtla karaya oturan yük gemisi petrol sızdırıyor - Fransa, yardım için bölgeye ekip yollayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:17:24 -
Morityus'ta okyanusa petrol sızıntısı nedeniyle çevresel acil durum ilan edildi

DAKAR (AA) - Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan bir geminin petrol sızdırması nedeniyle ülkede çevresel acil durum ilan edildi.

Başbakan Pravind Jugnauth, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Morityus açıklarında karaya oturan MV Wakashio isimli yük gemisinin okyanusa petrol sızdırması sonrası çevresel acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Ülkesinin karaya oturan gemilerle ilgili uzmanlığı olmadığının altını çizen Jugnauth, felaket nedeniyle Fransa'dan yardım istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan Jugnauth'ın paylaşımını alıntılayarak, "Biyoçeşitlilik tehlikedeyse acil harekete geçmek gerek. Fransa, Morityus halkının yanında." ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın denizaşırı toprağı ve Morityus'un komşusu Reunion Adası'ndan ekiplerin bölgeye gönderileceğini kaydetti.

- BM ve uluslararası topluma çağrı

Öte yandan Greenpeace Afrika'nın kıdemli iklim ve enerji uzmanlarından Happy Khambule de sızıntının, bölgedeki biyoçeşitlilik için ciddi risk teşkil ettiğini vurguladı.

Greenpeace'in internet sitesinde yer alan açıklamada Khambule, "El değmemiş lagünlerin çevresinde binlerce tür, Morityus için korkunç sonuçlara yol açacak bir kirlilikte yok olma riski altında. Greenpeace Afrika, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu, Morityus'un temizlik çabalarını desteklemeye çağırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- 4 bin ton yakıtla 15 gündür açık denizde bekliyor

Turizm, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un ana gelir kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Turizm sektörünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halihazırda büyük yara aldığı biliniyor.

Japon bir şirkete ait Panama bandralı MV Wakashio, 4 bin ton yakıtla, 25 Temmuz'da Morityus açıklarında karaya oturmuştu.

MV Wakashio, ülkenin güneydoğusundaki tatil beldesi Pointe d'Esny'de açıklarında bulunuyor.

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