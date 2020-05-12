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Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:41:54 -
Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmadı

ANKARA (AA) - Doğu Afrika’daki ada ülkesi Morityus'ta aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi.

Morityus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgının başından bu yana 332 vaka tespit ediliği ve bunlardan 10’unun hayatını kaybettiği, kalanların iyileştiği belirtildi.

Son 15 günde yeni vaka kaydedilmediği aktarılan açıklamada, yurt dışından tahliye edilen vatandaşların ise halen karantinada olduğu ifade edildi.

Ülkede toplamda 73 bin 572 Kovid-19 testi yapıldı.

Yaklaşık 1,2 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın turizm merkezlerinden biri olan Morityus, gelişmiş sağlık sistemiyle öne çıkıyor.

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