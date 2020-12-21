  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisi mobil hat için kıyıya yaklaşmış
Aktüel

Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisi mobil hat için kıyıya yaklaşmış

Geminin Japon operatörü Mitsui OSK Lines, bin ton petrol sızıntısına yol açan kazanın olası sebeplerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 07:30:13 -
Morityus açıklarında karaya oturan yük gemisi mobil hat için kıyıya yaklaşmış

TOKYO (AA) - Hint okyanusu ülkesi Morityus açıklarında karaya oturarak büyük petrol sızıntısına yol açan yük gemisinin, mobil hat kapsamına girmek için kıyıya yanaştığı ve bu esnada derinliği saptayacak harita kullanmadığı ortaya çıktı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Morityus açıklarında Temmuz sonunda karaya oturarak petrol sızdıran kargo gemisinin Japon operatörü Mitsui OSK Lines firması, kazanın olası sebeplerini açıkladı.

Açıklamada yük gemisinin, mobil hatların haberleşme kapsamına girebilmek için kıyı sahili ile mesafesini, daraltarak önce 5, sonra 2 deniz milinin altına indirdiği kaydedildi.

Ülke sahiline 0,9 deniz mili mesafesine kadar yaklaşan yük gemisinin, su derinliğinin 10 metre ölçüldüğü noktada karaya oturduğu belirtildi.

Gemi mürettebatının, kıyı mesafesi ve okyanus derinliğini saptayamayan yetersiz ölçekli bir deniz haritası kullandıkları, hem göz hem de radar yoluyla gerekli seyir gözetimlerini yapamadıkları vurgulandı.

Firma, mürettebatın, karadan destek alarak elektronik harita kullanması konusunda eğitilmesi gibi önleyici tedbirlerin uygulanması için 500 milyon yen (yaklaşık 5 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

- Bin ton petrol denize sızdı

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden ve 25 Temmuz'da resife çarpan Panama bandıralı Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Maskeler koronavirüsü neden durduramıyor? Bilim insanları açıkladı
Sağlık

Maskeler koronavirüsü neden durduramıyor? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan havadaki damlacıkların maskelerin onları durduramayacağı kadar küçük olduğunu ifad..
Bölgeden siren sesleri yükseliyor! ABD üssüne roketli saldırı
Dünya

Bölgeden siren sesleri yükseliyor! ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı yapıldı. Saldırının görüntüleri ortaya çıktı. ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay