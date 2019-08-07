Morhipo'dan yazın şehirde kalanlara öneriler

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com koleksiyonları, hem klasik hem spor kıyafet seçenekleriyle şehre yaz modasını getiriyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle birlikte pek çok kişinin aklında bir sahil kasabasında tatil yapmak olsa da, birtakım zorunluluklardan dolayı bazen şehri terk etmenin mümkün olmayabildiği, Morhipo.com koleksiyonlarının ise yaz modasını şehre taşıdığı kaydedildi.

Sahilde olmak yerine toplantıdan toplantıya koşanlar için blazer ceketlerin önerildiği açıklamada, yaz modasını yakalamak için bu ceketlerin kot şort, bisiklet şortu gibi spor parçalarla birlikte kullanılabileceği, beyaz tişört ve eteklerin de tamamlayıcı olarak tercih edilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, "farklı tarzları birleştirerek kullanmak benlik değil" diyenler için blazer ceketlerin büyük kemerler ve bol pantolonlarla kombinlenebileceği, parlak renkli ceketlerin de klasik tarzda fark oluşturacağı kaydedildi.

Kişinin, şehrin yorucu havasına tarzıyla biraz renk katabileceği, parlak ve canlı renklerin kişinin, yazın tüm enerjisini hissetmesini sağlayacağı belirtilen açıklamada, farklı renkte pantolon ve ceketlerin bir arada kombinlenebileceği ya da baştan aşağı canlı bir renkte giyinmenin tercih edilebileceği aktarıldı.



