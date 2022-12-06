Morgan Stanley Baş Stratejistinden sert uyarı! Hisselerinizi...

ABD borsalarında yön aşağı dönüyor. Borsalarda yaşanan düşüşte istihdam verileri sonrası Fed’in rekor faiz artırımlarına devam edeceği endişesinin büyük etkisi bulunuyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Ekim ayında başlayan ayı piyasası rallisinin sonuna gelinmiş gözüküyor. Son birkaç haftadır iyi bir seyir izleyen borsalarda genel havanın yeniden olumsuza dönmesiyle yeni bir düşüş trendinin başlayacağı öngörülüyor.

Kar alma zamanı

Business Insider’dan Matthew Fox’un haberine göre, Morgan Stanley baş stratejisti de borsalar gibi düşüş eğilimine giriyor ve yatırımcıların son ayı piyasası rallisi duvara çarparken hisse senetlerini satması gerektiğini söylüyor.

ABD hisse senetleri, S&P 500'ün Ekim ortasındaki en düşük seviyesinden yüzde 17'ye yakın bir oranda yükselmesiyle son altı haftada iyi bir seyir izledi. Ancak Morgan Stanley Baş Stratejisti Mike Wilson, S&P 500’ün bir direniş duvarına çarpmasının ve hem iş piyasasında hem de tüketici tarafında çatlaklar oluşmaya başlamasının, yatırımcıların ayı piyasası rallisini bastırma ve kar elde etme zamanı geldiğini gösterdiğini ifade ediyor.

Wilson, Pazartesi günü yatırımcılarıyla paylaştığı bir notta, “S&P 500 200 günlük hareketli ortalamasını ılımlı bir şekilde aşmış ve genişlemeye devam ederken, yılın başından beri devam eden düşüş eğilimi devam ediyor. Bu noktada daha fazla kazanç için piyasada kalmak oldukça zayıf ihtimal göründüğünden, şimdi tekrar satıcı tarafında pozisyon almak gerekiyor” diyor.

İki büyük teknik direnç seviyesi

Wilson'ın notunda atıfta bulunduğu iki büyük teknik direnç seviyesi bulunuyor: S&P 500'de 4.044 puanda yer alan aşağı doğru eğimli 200 günlük hareketli ortalama ve 2022 yılının başlarındaki zirve noktasından başlayan ve şu anda 4.040 puan civarında olan iyi tanımlanmış bir düşüş trendi çizgisi. Pazartesi günü yaklaşık yüzde 1 oranında düşen endeksin, her iki direnç seviyesinin de altında, 4.034 puanda seyrettiği görülüyor.

Wilson paylaştığı notta yatırımcılara, sağlık, kamu hizmetleri ve temel tüketim hisse senetlerinde, büyüme ve enflasyon yavaşlamaya devam ettikçe faiz oranlarının gelecek yıl daha da düşmesi muhtemel olduğundan ‘savunmacı’ bir konumda kalmalarını tavsiye ediyor.

Wilson, “Büyüme hisse senetlerinin, özellikle büyüme endekslerinde büyük ağırlıkları olan teknoloji ve tüketici odaklı işletmeler için kazanç riski göz önüne alındığında, buradan düşen oranlardan kazanç elde edilmesi pek olası değil” diyor.

Kazanç durgunluğu daha da kötüleşebilir

Piyasaları temel bir bakış açısıyla yorumlayan Wilson, hem iş piyasasında hem de tüketiciler arasında ortaya çıkmaya başlayan çatlakların altını çiziyor. Wilson, “İşten çıkarmalar ve istihdam verileri, değişim oranının kötüleştiğini gösteriyor. İşten çıkarmalarda, üç aylık değişim oranında kayda değer bir artış gözleniyor. İstihdam verileri ise eğlence ve konaklama dışında genel olarak negatif seyrediyor” diyor.

Wilson, “Ve eğer işverenler son iş gücü kıtlığı nedeniyle çalışanları işten çıkarmakta tereddüt ettikleri için ekonominin durgunluktan kaçındığı ortaya çıkarsa, bu durum, kar marjlarına daha da fazla zarar verecek ve gelecek yıl S&P 500’de yer alan hisse başına kazancın düşmesine yol açacaktır” şeklinde görüş bildiriyor. Wilson, “Kazanç durgunluğu daha da kötüleşebilir” diye ekliyor.

Tüketiciler ekonomi hakkında karamsar

Bu arada, tüketicilere yönelik tescilli bir ankette Morgan Stanley, orta ve düşük gelirli tüketicilerin genellikle ekonomi hakkında daha karamsar bir görüşe sahip olduklarını ve kabaca yarısının ABD ekonomisinin önümüzdeki altı ay içinde biraz veya çok daha kötüye gideceğini beklediğini tespit ediyor.

Yatırımcılarla paylaşılan notta, “Sonuç olarak, altı hafta önce çağırdığımız ayı piyasası rallisinin gücü tükeniyor. Yıl sonuna kadar bazı son güç kalıntıları küçük çaplı yükselmelere neden olabilir ancak bunun için bahis yapmanın risk-ödül oranı güvenimizi önemli ölçüde bozmuş durumda” deniliyor.

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