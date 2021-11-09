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Kadın - Aile Mor lahana salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mor lahana salatası tarifi
Kadın - Aile

Mor lahana salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mor lahana salatası tarifi

Salata, Türk mutfağının vazgeçilmezidir ve birçok çeşidi bulunur.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 18:39:00 -
Mor lahana salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mor lahana salatası tarifi

Salata, Türk mutfağının vazgeçilmezidir ve birçok çeşidi bulunur. Mor lahana salatası ise hazırlanması oldukça kolaydır. Pratik Mor Lahana salatası tarifi.

Malzemeler

  • Yarım orta boy mor lahana
  • Sıvı yağ
  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • Tuz
  • 1 diş sarımsak

Yapılışı

Mor lahanayı ince ince doğrayın ve az yağda, kendi suyunda yumuşayıncaya kadar kavurun. Uygun bir kase içerisine yoğurt, mayonez, tuz ve dövülmüş sarımsağı ekleyip karıştıralım. İsteğinize göre mayonez ve yoğurt miktarını ayarlayabilirsiniz. Lahanalarımızı karıştırma kabına alalım, yoğurtlu sosu da ekleyerek karıştıralım. Salatanız hazır. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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