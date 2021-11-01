Mor ekmek nedir? Mor ekmek tarifi
Morekmek fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı ekmektir.
Morekmek fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı ekmektir. Bu Ekmeği herkes tüketebilir.
Mor ekmek tarifi:
Malzemeler
Ön maya için;
- 30 gram ekşi maya
30 gram un
30 gram su
Ekmek için;
- 90 gram ekşi maya
- 200 gram beyaz un
- 50 gram sarı sert buğday unu
- 115 gram tam buğday unu
- 280 gram havuç suyu
- 7 gram tuz
Mor havuç suyu için;
- 2 adet mor havuç
- 1 büyük bardak su
Yapılışı
Havuçları rendeleyip tencereye alın, üzerini suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Tüm rengini bıraktığında süzüp, soğuması için bırakın. Ekşi mayayı dolaptan çıkarıp, 4 saat bekletin. Un, havuç suyu ve mayayı karıştırıp 6-7 dakika yoğurun. Üzerini kapatıp dinlendirdikten sonra tuzunu ilave ederek tekrar yoğurun. Hamuru bir kabın içerisine alıp, zarf şeklinde katlayın. 4 kez bu işlemi yapın sonrasıda mayalama sepetinin içerisine alın. 1 gün kadar da orada bekletip, döküm tencerede 250 derece fırında yarım saat pişirin.Fırından çıkan ekmeği tel üzerine alıp 3 saat soğumasını bekleyip sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...