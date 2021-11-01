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Kadın - Aile Mor ekmek nedir? Mor ekmek tarifi
Kadın - Aile

Mor ekmek nedir? Mor ekmek tarifi

Morekmek fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı ekmektir.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:02:00 - 2021-11-01 12:06:34
Mor ekmek nedir? Mor ekmek tarifi

Morekmek fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı ekmektir. Bu Ekmeği herkes tüketebilir. 

Mor ekmek tarifi:

Malzemeler

Ön maya için;

  • 30 gram ekşi maya
    30 gram un
    30 gram su

Ekmek için;

  • 90 gram ekşi maya
  • 200 gram beyaz un
  • 50 gram sarı sert buğday unu
  • 115 gram tam buğday unu
  • 280 gram havuç suyu
  • 7 gram tuz


Mor havuç suyu için;

  • 2 adet mor havuç
  • 1 büyük bardak su

Yapılışı

Havuçları rendeleyip tencereye alın, üzerini suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Tüm rengini bıraktığında süzüp, soğuması için bırakın. Ekşi mayayı dolaptan çıkarıp, 4 saat bekletin. Un, havuç suyu ve mayayı karıştırıp 6-7 dakika yoğurun. Üzerini kapatıp dinlendirdikten sonra tuzunu ilave ederek tekrar yoğurun. Hamuru bir kabın içerisine alıp, zarf şeklinde katlayın. 4 kez bu işlemi yapın sonrasıda mayalama sepetinin içerisine alın. 1 gün kadar da orada bekletip, döküm tencerede 250 derece fırında yarım saat pişirin.Fırından çıkan ekmeği tel üzerine alıp 3 saat soğumasını bekleyip sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun...

 

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