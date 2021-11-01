Mor ekmek nedir? Mor ekmek tarifi

Morekmek fonksiyonel bir gıda ve şimdiye kadar üretilen en sağlıklı ekmektir. Bu Ekmeği herkes tüketebilir.

Mor ekmek tarifi:

Malzemeler

Ön maya için;

30 gram ekşi maya

30 gram un

30 gram su

Ekmek için;

90 gram ekşi maya

200 gram beyaz un

50 gram sarı sert buğday unu

115 gram tam buğday unu

280 gram havuç suyu

7 gram tuz



Mor havuç suyu için;

2 adet mor havuç

1 büyük bardak su

Yapılışı

Havuçları rendeleyip tencereye alın, üzerini suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Tüm rengini bıraktığında süzüp, soğuması için bırakın. Ekşi mayayı dolaptan çıkarıp, 4 saat bekletin. Un, havuç suyu ve mayayı karıştırıp 6-7 dakika yoğurun. Üzerini kapatıp dinlendirdikten sonra tuzunu ilave ederek tekrar yoğurun. Hamuru bir kabın içerisine alıp, zarf şeklinde katlayın. 4 kez bu işlemi yapın sonrasıda mayalama sepetinin içerisine alın. 1 gün kadar da orada bekletip, döküm tencerede 250 derece fırında yarım saat pişirin.Fırından çıkan ekmeği tel üzerine alıp 3 saat soğumasını bekleyip sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...