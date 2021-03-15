MOOV fırsat araçlarıyla artık daha avantajlı

MOOVER olarak tanımlanan kullanıcılar, bu seçenekle araçları yıkama noktasına bırakarak, yakıt alarak ya da kendilerine biraz daha uzak mesafedeki taşıta yürüyerek hem indirim kazanıyor hem de paylaşım ekonomisinin güçlü bir parçası oluyor. ‘Fırsat Aracı’nın alt seçenekleri var. Bunlar ‘Yıkama Noktasına Bırakma Fırsatı’, ‘Yakıt Fırsatı’, ‘Yürüme Fırsatı’ndan oluşuyor. MOOVER’larla birlikte hizmetini geliştirmeye devam ediyor. MOOV, kullanıcılarına ‘Yıkama Noktasına Bırakma Fırsat’ıyla 60 TL, ‘Yakıt Fırsatı’yla 15 TL, ‘Yürüme Fırsatı’yla da 10 TL indirim imkânı sunuyor. MOOV uygulaması, Android işletim sistemine sahip cihazlarda Google Play Store, iOS ve Huawei işletim sistemine sahip cihazlarda ise App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.