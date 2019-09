MOOV by Garenta 1 yılda 500 bin kiralamaya ulaştı

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Garenta’nın yeni nesil araç kiralama hizmeti olan MOOV by Garenta, kiralama sayısıyla rekor kırmaya devam ediyor. Garenta tarafından Eylül 2018’de hayata geçen MOOV by Garenta, bir yıl gibi kısa bir sürede İstanbulluların tercihi olmayı başardı. Ağustos ayı içerisinde dakikalık araç kiralamada rekor kıran ve bin 400 araçlık filosu ile bir günde 4 bin 384 defa kiralamaya imza atan MOOV by Garenta uygulaması, 450 bin defadan fazla akıllı telefonlara indirilme başarısı gösterdi. Kullanıcılara yalnızca dakikalık araç kiralama değil, özgürlük de sunduklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “MOOV by Garenta uygulamamızla tam anlamıyla özgürlük sunuyoruz. Kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en yakın aracı görebiliyorlar, kiralayabiliyor, istedikleri yere gidebiliyor ve araçla işleri bittiği zaman hizmet bölgesi sınırları içerisinde diledikleri yerde kiralamayı sonlandırabiliyorlar. Sunduğumuz bu özgürlük anlayışından dolayı da çok sevildiğimizi ve her geçen gün yeni rekorlara imza attığımızı söyleyebilirim” dedi.