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Ekonomi Moov 2020 yılındaki kiralama trendlerini açıkladı
Ekonomi

Moov 2020 yılındaki kiralama trendlerini açıkladı

MOOV markasıyla 2,5 yıl içerisinde Türkiye’de araç paylaşımı kültürünün oluşması anlamında önemli yol kat ettiklerini belirten Garenta ve ikinciyeni. com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Kısa bir süre içerisinde önemli başarılara imza attık. Kovid-19 salgınına rağmen yalnızca 2 sene içerisinde filomuzu yaklaşık üç kat artırarak 2 milyon defa kiralama sayısına ulaştık ve çevreci bir ulaşım modeli olarak 12 bin ton CO2 salınımının önüne geçtik. 2020 yılında üye sayımızı yüzde 100’den fazla arttırdık ve toplamda 250 binden fazla üyeye ulaştık. MOOV’un tam dijital, sosyal mesafe sağlayan ve çevreci hizmeti MOOVER olarak tanımladığımız kullanıcılarımız tarafından çok seviliyor. Ayrıca, salgının da etkisiyle kiralama trendlerinde de değişimler yaşanıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:10:00 -
Moov 2020 yılındaki kiralama trendlerini açıkladı

2020 yılında kiralama sürelerinin uzadığını söyleyen Emre Ayyıldız, “Salgının da etkisiyle ulaşım ihtiyacı daha fazla arttı. Sağlık hassasiyetleri ulaşımda sosyal izolasyon ihtiyacı doğurdu ve kiralama süreleri uzadı. Kiralamalarda kat edilen mesafeye baktığımızda 2019 yılında kiralama başına ortalama 32 km mesafe yapılıyorken 2020’de yaklaşık 27 km yapıldı. Bu da bize kısa mesafelerde MOOV’un daha fazla kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemlerde ulaşıma önemli bir alternatif olduk. Bu dönemlerde MOOVER’ların yüzde 60’ından fazlası işlerine gidip gelirken MOOV kullandığını belirtti” şeklinde konuştu. Haziran ayı itibarıyla atılan normalleşme adımlarından sonra kiralama sayılarının arttığını ifade eden Ayyıldız, 2020 yılında en fazla kiralamanın 25 Temmuz Cumartesi günü yapıldığını ifade etti.

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