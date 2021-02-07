Moov 2020 yılındaki kiralama trendlerini açıkladı

MOOV markasıyla 2,5 yıl içerisinde Türkiye’de araç paylaşımı kültürünün oluşması anlamında önemli yol kat ettiklerini belirten Garenta ve ikinciyeni. com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Kısa bir süre içerisinde önemli başarılara imza attık. Kovid-19 salgınına rağmen yalnızca 2 sene içerisinde filomuzu yaklaşık üç kat artırarak 2 milyon defa kiralama sayısına ulaştık ve çevreci bir ulaşım modeli olarak 12 bin ton CO2 salınımının önüne geçtik. 2020 yılında üye sayımızı yüzde 100’den fazla arttırdık ve toplamda 250 binden fazla üyeye ulaştık. MOOV’un tam dijital, sosyal mesafe sağlayan ve çevreci hizmeti MOOVER olarak tanımladığımız kullanıcılarımız tarafından çok seviliyor. Ayrıca, salgının da etkisiyle kiralama trendlerinde de değişimler yaşanıyor” dedi.