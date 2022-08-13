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Ekonomi Moody's'ten 'Türkiye' açıklaması
Ekonomi

Moody's'ten 'Türkiye' açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-13 01:21:00 -
Moody's'ten 'Türkiye' açıklaması

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2"den "B3"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dış pozisyonunun özellikle artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak beklenenden daha fazla baskı altında olduğu aktarıldı.

Küresel ortamın daha zorlu hale geldiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Moody's, mayıs ayında yayımladığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Daha önce takviminde Türkiye için değerlendirme tarihi 27 Mayıs olarak belirtilen Moody's, bu tarihte ülkenin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmamıştı.

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