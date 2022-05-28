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Ekonomi Moody’s'den, Türkiye’nin kredi notuyla ilgili açıklama
Ekonomi

Moody’s'den, Türkiye’nin kredi notuyla ilgili açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:19:00 -
Moody’s'den, Türkiye’nin kredi notuyla ilgili açıklama

Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.​​​​​​​

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