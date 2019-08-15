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Moodys'den "İslami finans" açıklaması

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
Moodys'den "İslami finans" açıklaması

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İslami finansın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde hızlı büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

Moody’s'den yapılan açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde gelecek 5 sene boyunca İslami finans ve bankacılığın dikkate değer bir büyüme göstermesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölge ülke hükümetlerinin de İslami finansın gelişimini desteklemek için gerekli yasal altyapı düzenlemelerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Analisti Svetlana Pavlova, "Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan, İslami finans bankacılığındaki büyümede öncü olacak. Bu ülkelerde büyük bir Müslüman nüfus mevcut. Hükümetler de İslami finansın büyümesi için daha iyi bir yasal altyapının sağlanması konusunda kararlılık gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
  1. İngiltere
  2. İslami finans
  3. Londra
  4. MOODY'S

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