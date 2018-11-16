Moody’s ve Fitch 2019’da küçülme bekliyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ve Fitch, Türkiye ekonomisine yönelik algı operasyonuna devam ediyor.

Moody’s,Türkiye’de ekonomik aktivitenin ciddi şekilde yavaşlamasını beklediklerini açıklarken, Türkiye’nin tırmanan kurumsal zorluklar ve politika belirsizliği ile karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin 2018’de yüzde 1,5 büyümesini bekleyen Moody’s, 2019 için ise yüzde 2 daralma öngördü.

Fitch ise kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dış finansman koşullarda yaşanan sıkıntıların 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok oluşturduğunu ileri sürdü. Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini düşürerek yüzde 3.6 ve yüzde -1.9 olarak açıkladı.

Sterlin’e Brexit darbesi

İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğini açıklamasının ardından üç bakanın istifasının açıklamasıyla İngiliz sterlini sert değer kayıpları yaşadı. İstifaların ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında dün akşam saatlerinde yüzde 1,6 oranında değer kaybederek 1,28 seviyesinden işlem gördü.