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Ekonomi Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı
Ekonomi

Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha önce reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 09:20:00 -
Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha önce reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı kaydedildi.

Moody's, Türkiye'yi "B2" kredi notu ve "negatif" görünümle değerlendiriyor.

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