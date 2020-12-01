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Aktüel Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek
Aktüel

Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:32:59 -
Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek

BERLİN (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere'de havalimanı trafiğinin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkede havalimanı trafiğinin Kovid-19 salgını ve salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi.

İngiltere'de havalimanı trafiğinin bu yıl yüzde 75 azalmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, ülkede söz konusu trafiğin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının öngörülmediği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının dünyanın bazı bölgelerinde kontrol altına alınmış olsa da seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi bir belirsizlikler olduğu vurgulanarak, “Aşıya yönelik belirsizlik de devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

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