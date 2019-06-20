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Moody’s hızını alamadı şimdi de bankaların notunu kırdı

Türkiye ekonomisini hedef alan Moody's Türkiye’nin kredi notunu düşürdükten sonra dün de 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:16
Moody’s hızını alamadı şimdi de bankaların notunu kırdı

 Akit  Ekonomi 

Geçen hafta Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, dün de 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi. Not indiriminin esas itibariyle ülkenin dış kırılganlığının önemli derecede artmasından kaynaklandığını iddia eden kuruluş, yatırımcı güveni ve mudi davranışındaki ani değişikliklere karşı daha fazla riskin doğduğunu iddia etti. Açıklama, ‘’Hükümetin mudilerin yabancı para erişiminin sınırlandırmasını da içerebilecek, daha fazla uç önlem alması riskinin artması, faaliyet ortamının daha da bozularak bankaların ödeme gücü göstergelerinde zayıflamaya neden olmasını yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

Gerçeklerden uzak

Moody’s’in bir hafta içinde ikinci Türkiye ekonomisini hedef alan ikinci açıklama yaptığına dikkat çeken İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Dr. Recep Ali Küçükçolak, "Yapılan açıklama kötü senaryo odaklı olup gerçekçi değildir. Türk Bankacılık sektörünün özsermaye yeterliliğinde her hangi bir sorun söz konusu değildir. Bankalarımız risk yönetimi konusunda da tecrübeye sahip olup, ekonomi yönetiminin almış olduğu tedbirler ile kararlı bir şekilde yürüttüğü politikalar sayesinde olağanüstü bir riskle karşı karşıya değildir’’ diye konuştu.

“Sermaye yeterliliğinde güçlüyüz”

Küçükçolak, Türkiye’nin sermaye yeterliliği konusundaki performansının da diğer gelişmekte olan ülkelere göre yüksek seviyede olduğuna dikkat çekerek, açıklamayla ekonomiden ziyade siyasi etki oluşturma boyutlu bir çabanın harcandığını kaydetti.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:16
  1. Türkiye’nin kredi notu
  2. kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
  3. Türk bankası
  4. Moody’s
  5. Türkiye ekonomisi
  6. İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Dr. Recep Ali Küçükçolak
  7. Türk Bankacılık sektörü
  8. Türkiye’nin sermaye yeterliliği

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