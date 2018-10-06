Montserrat Caballe kimdir? Montserrat Caballe öldü mü?

Dünyaca ünlü opera sanatçısı, İspanyol Montserrat Caballe 85 yaşında hayatını kaybetti. Peki Montserrat Caballe kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı. Montserrat Caballe’nin ölüm nedeni ne? Kaç yaşında?

2012 yılında geçirdiği felç sonrası, geçtiğimiz eylül ayından bu yana kronik safra kesisi sorunu sebebiyle İspanya'nın Barselona kentindeki bir hastanede gözetim altında tutulan 85 yaşındaki opera sanatçısı Montserrat Caballe hayata veda etti.

Montserrat Caballé (1933- ) İspanyol opera sanatçısı.

Repertuvarında özellikle Rossini, Bellini, Donizetti ve Verdi'nin eserlerine yer verdi. 1957-1959 yılları arasında Basel Operasına dahil oldu. 1959-1962 yılları arasında Bremen Operası'nda çalıştı. 1962 yılında Barcelona'da Strauss'un Arabella şarkısını başrolde söyledi. Ünlü Katalan opera soprano Montserrat Caballé, Rossini’den Bellini’ye, Donizetti’den Verdi’ye kadar birçok ünlü bestecinin eserlerini yorumladı ve birçok ünlü operada sahne aldı. Pavarotti ile de sahne alan Montserrat Caballé’nin yeteneği ve ünü 1988 senesinde Queen’in vokalisti efsanevi müzisyen Freddie Mercury ile gerçekleştirdiği “Barcelona” düeti ile daha geniş kitlelere ulaştı. Verdi eserlerine adanmışlığı ile bilinen ünlü soprano, müzik kariyerine sayısız ödül sığdırdı. Montserrat Caballe, bundan 6 yıl önce felç geçirmiş ve geçtiğimiz Eylül ayından bu yana kronik safra kesesi sorunu sebebiyle İspanya’nın Barselona kentindeki Sant Pau Hastanesi’nde gözetim altında tutuluyordu. Freddie Mercury ile birlikte söyledikleri ‘Barcelona’ şarkısıyla kitlelerce tanınan 85 yaşındaki opera sanatçısı Montserrat Caballe, bakımda olduğu hastanede yaşamını yitirdi. 1964 yılında İspanyol tenor Bernabe Marti ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Montserray’ın cenaze töreni, 8 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.

12 Nisan 1933’te doğan Montserrat, Verdi, Rossini, Bellini ve Donizetti’nin eserlerini üstün performansla yorumlamasıyla tanınıyordu.