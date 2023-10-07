Montrö için yaptığınızın benzerini yapsanıza.. Hani nerde ABD’yi mahkum edecek açıklamalar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında ABD'nin Suriye'nin güneyinde düşürdüğü Türk SİHA'sına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye’nin güneyinde, Amerikan toprağı var da, biz mi bilmiyoruz..

Bizim bildiğimiz, güneyimizde Suriye var..

Suriye’ye DAEŞ’le mücadele bahanesi ile yerleşen Amerika, oranın sahibi gibi ahkam kesiyor..

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ABD, kendisine ait olmayan bir bölgede, “Uçuşa yasak bölge” ilan ediyor..

Sonra, Türkiye’ye saldırı düzenleyen iki teröristin bağlantılarını etkisiz hale getirmek üzere meşru müdafaa hakkını kullanan Türkiye’nin SİHA’sını, o bölgede kendisine fazla yaklaştığı gerekçesi ile düşürüyor..

Silahlı İnsansız Hava Uçağı, adı üstünde, içinde insanımız yok..

“Zarar, mala gelsin” demiş atalarımız..

Biz güçlü olursak, o zararı da, onlara ödettiririz..

Eski yıllardaki gibi, bir tane İHA için, bir tane SİHA için, ne Amerika’nın kapısında, ne İsrail’in kapısında beklemiyoruz.

O günler çoktan geçti..

Artık kendi İHA’mızı, SİHA’mızı yapıyoruz, elhamdülillah..

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