  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Montrö için yaptığınızın benzerini yapsanıza.. Hani nerde ABD’yi mahkum edecek açıklamalar!
Gündem

Montrö için yaptığınızın benzerini yapsanıza.. Hani nerde ABD’yi mahkum edecek açıklamalar!

Yeniakit Publisher
2023-10-07 10:56:00 -
Montrö için yaptığınızın benzerini yapsanıza.. Hani nerde ABD’yi mahkum edecek açıklamalar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Hani nerde, ABD’yi mahkum edecek açıklamalar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında ABD'nin Suriye'nin güneyinde düşürdüğü Türk SİHA'sına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye’nin güneyinde, Amerikan toprağı var da, biz mi bilmiyoruz..

Bizim bildiğimiz, güneyimizde Suriye var..

Suriye’ye DAEŞ’le mücadele bahanesi ile yerleşen Amerika, oranın sahibi gibi ahkam kesiyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD, kendisine ait olmayan bir bölgede, “Uçuşa yasak bölge” ilan ediyor..

Sonra, Türkiye’ye saldırı düzenleyen iki teröristin bağlantılarını etkisiz hale getirmek üzere meşru müdafaa hakkını kullanan Türkiye’nin SİHA’sını, o bölgede kendisine fazla yaklaştığı gerekçesi ile düşürüyor..

Silahlı İnsansız Hava Uçağı, adı üstünde, içinde insanımız yok..

“Zarar, mala gelsin” demiş atalarımız..

Biz güçlü olursak, o zararı da, onlara ödettiririz..

Eski yıllardaki gibi, bir tane İHA için, bir tane SİHA için, ne Amerika’nın kapısında, ne İsrail’in kapısında beklemiyoruz.

O günler çoktan geçti..

Artık kendi İHA’mızı, SİHA’mızı yapıyoruz, elhamdülillah..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye gönderme
Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye gönderme

Gündem

Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye gönderme

Polonya, 'Bayraktar TB2 SİHA'lar için üçüncü parti' başladı diye ilan etti!
Polonya, 'Bayraktar TB2 SİHA'lar için üçüncü parti' başladı diye ilan etti!

Teknoloji

Polonya, 'Bayraktar TB2 SİHA'lar için üçüncü parti' başladı diye ilan etti!

SİHA olayında yaşananların perde arkası! ABD terör örgütünü sattı
SİHA olayında yaşananların perde arkası! ABD terör örgütünü sattı

Gündem

SİHA olayında yaşananların perde arkası! ABD terör örgütünü sattı

Türk SİHA’sını vuran ABD uçağı nereden kalktı? İşte bu sorunun cevabı
Türk SİHA’sını vuran ABD uçağı nereden kalktı? İşte bu sorunun cevabı

Gündem

Türk SİHA’sını vuran ABD uçağı nereden kalktı? İşte bu sorunun cevabı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23