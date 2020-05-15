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Spor

Montpellier'den 42 yaşındaki Hilton'a yeni sözleşme

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:58:44 -
Montpellier'den 42 yaşındaki Hilton'a yeni sözleşme

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier, 42 yaşındaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sözleşmesini yeniledi.

Montpellier Kulübü, takım kaptanı Brezilyalı Hilton'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine 1996'da Brezilya'nın Chapecoense takımında başlayan Hilton, Fransa'da Lens ve Olympique Marsilya'da oynadıktan sonra 2011'de Montpellier'ye transfer olmuştu.

Hilton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1 sezonunda takımıyla 28 maça çıkmıştı.

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