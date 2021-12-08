Montessori eğitimi nedir? Montessori aktiviteleri

Montessori; çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemidir. Çocuklar, Montessori eğitiminde, kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, sınıf ve öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir.

Montessori okul öncesi aktiviteleri

Gökkuşağı etkinliği

Büyükçe bir kağıda 8 tane çizgi çizelim. 7 adet gökkuşağı rengi için aralara renkli kağıtlar yapıştıralım.

Bir kaseye küçük kare parçalar halinde 7 gökkuşağı renginde kullanılacak şekilde krapon kağıtları koyun. Çocuğundan bu kasenin içinden aynı renkteki kağıtları seçerek gökkuşağının içerisine bir yapıştırıcı ile yapıştırmasını isteyin. Bu sayede hem renkleri birbirinden ayırt etmeyi öğrenecek hem de küçük motor becerileri gelişecek.

Ondan beyaz pamukla bulutlar yapmasını ve mavi kağıtlarla da yağmur damlaları yapmasını isteyebilirsiniz. Bu tarz 2 yaş etkinlikleri kolaylıkla çocuğunun hayal gücünün zenginleşmesine yardımcı olacak ve yaratıcılığını de geliştirecektir.

Çorap eşleştirme

Tüm çorapları karışık olarak yere koyup çocuğundan aynı çiftleri bulmasını isteyebilirsiniz. Miniğin çiftleri birbiriyle eşleştirdikçe size versin. Böylece sana yardımcı olduğu hissiyle çocuğunun öz güvenini de geliştirebilirsiniz.

Montessori aktiviteleri matematik

Okul öncesi çocukları için, rakamları öğrenmede basit ve eğlenceli bir yol…

Önce şönillerden numaraları oluştururlar. Boncuklar kaselere konur. Rakam sayısınca boncuk takılır.

Montessori yatak hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Montessori yatak alırken nelere dikkat edilmeli?



Montessori yatakları ahşap malzemeden yapılır. Yatağınızı alırken doğal ve sağlıklı malzemelerden yapıldığını mutlaka kontrol edin. Ahşap malzemenin kaliteli olmasına, çocuğa zarar vermeyecek yapıda olmasına dikkat edebilirsiniz.

Montessori yatak neden önemli?

Montessori yatakların amacı çocuğun başkalarına ihtiyaç duymadan kendi başına yatağa girip çıkmasıdır. Özellikle kendi başına uyku alışkanlığının edinilmesi için son derece yararlı olan bu yöntem sayesinde çocuğunuzun diğer alanlarda da kendi başına kararlar almasını sağlayabilirsiniz.