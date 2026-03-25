Montella'dan tarihi Romanya maçı öncesi tam konsantrasyon! "Aklımızda mağlubiyet yok, hedefimiz belli!"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde yarın saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Romanya’yı konuk edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hem kendileri hem de ülke için önemli bir maç oynayacaklarını dile getiren Vincenzo Montella, “Lucescu’yu görmek beni mutlu ediyor. En çok kupa kazanan hocalar arasında 3’üncü sırada olması gerekiyor. Kendisine saygı ve sevgimiz büyük. Hem bizim için hem de ülkemiz için önemli bir maç. Uzun yılladır bir hasret var. Bu hasreti bitirmek istiyoruz. Yarınki maçta ne yapmamız gerektiğini bilen iyi bir takım olacak. Komple bir maç oynamamız gerekiyor. Her türlü pozisyona hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Tek maç olduğu için böyle maçlar final tadında geçer. Zor anlar yaşadığınızda birlikteliği göstermek gerekiyor. Sonuna kadar elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AKLIMIZDA MAĞLUBİYET YOK, ÇÜNKÜ HEDEFİMİZ BELLİ”

Akıllarında kesinlikle mağlubiyet olmadığını dile getiren Montella, “Futbol enstantane oyunu. Her maç her şey olabilir. Futbolun güzelliği buradan geliyor. Bunu geçmişte de dile getirdim. Burada inanılmaz mutluyum. Gurur duyuyorum. Şöyle bir özelliğim var, mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimizi biliyorum. Aklımızda mağlubiyet yok. Çünkü hedefimiz belli” diye konuştu.

‘BÖYLE HOCALARA KARŞI OYNAMAK ARTI MOTİVASYON OLUYOR’

Lucescu gibi büyük hocalara karşı maçların kendisi için de artı motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, “Lucescu sadece Türk futbolu için değil dünya futbolunu bilen büyük bir hoca. Kazandıkları da bunu gösteriyor. Bu tarz maçları böyle hocalara karşı oynamak artı motivasyon oluyor. Her şekilde hazırlığımız var bu konuda” dedi.

‘TEMELİ SON 2 YILDIR İYİ BİR FUTBOLLA BERABER İNŞA ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM’

Oyuncularıyla beraber iyi bir temel oluşturduklarını belirten Montella, “Binaları inşa etmeden önce temelin sağlam atılması gerekiyor. Biz bu temeli son 2 yıldır iyi bir futbolla beraber inşa ettiğimizi düşünüyorum. İki yıldır önemli ilklere imza attık. Avrupa Şampiyonası’na ilk defa lider olarak katıldık. Biz geldiğimizde UEFA sıralamasında 46’ncıydık. Şu anda konum belli. Temelin sağlam olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası’nda da iyi bir performans gösterdiğimize inanıyorum. Sonrasında UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdik. Bunların hepsinin sağlam bir temel olduğunu düşünüyorum. Adım adım ilerleyerek, en iyisini yapmaya devam ederek o standardı yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

‘OYUNCULARIMIZ BASKIYI KALDIRABİLECEK KAPASİTEDE’

Oyunculara baskı yüklememek gerektiğini ancak takımın sahada baskıyı kaldırabilecek oyunculardan kurulu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hasretin sonuna doğru gelmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızın hazırlanırken baskı altına almaya gerek yok. En iyi performansı verecek şekilde hazırlanıyoruz. Onlar da sahaya çıktıklarında yapılması gereken şeylerin hepsini ortaya koyuyorlar. Oyuncularımıza baskı yüklemeye gerek yok. Bizim oyuncularımız her türlü baskıyı kaldırabilecek kapasitede. Yarın da inşallah çok iyi bir sonuç alacağız. Bu hasretin içinde biz de bulunduğumuz için üzüntü havası oluşabiliyor insanlarda. Bu, şu andaki futbolcularımızla alakalı olan bir hasret değil. O yüzden onların da gönüllerinin her koşulda rahat olması gerekiyor”

‘YARINKİ MAÇA KONSANTREYİZ’

Adım adım gittiklerini söyleyen Montella, “Finale katılabilmek için bu maçı kazanmamız gerekiyor. 4 aydır bütün rakiplerimizi analiz ettik. Bizim konsantrasyonumuz adım adım ilerlemek. Yarınki maça konsantreyiz” diye konuştu.

‘30 KİŞİLİK KADRODA BUGÜNE KADAR KATKI SAĞLAMIŞ FUTBOLCULARI BULUNDURUYORUZ’

Ekip olarak birçok maçı stadyumda takip ettiklerine değinen Montella, “Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. 30 kişi çağırdık. Bazılarının fiziksel durumunun belirsizliği vardı. Onları da yakinen görebilmek benim için önemliydi. 30 kişilik kadroda bugüne kadar katkı sağlamış futbolcuları bulunduruyoruz. Onlarla birlikte devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YARIN EN İYİ ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ'

Yarın sahada ne yapması gerektiğini bilen bir takım olacağına dikkat çeken İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeteneklerimizi biliyoruz. En iyi şekilde performans verecek şekilde hazırlıyoruz. Hem topa sahipken hem de değilken ne yapmamız gerektiğini bilen bir takım olacak. Her maçta rakibi domine edebilmek için yapıyoruz. Bazı maçlarda zor anlar olur. O anlarda rakibin gücünün bilincinde hareket etmek gerekiyor her zaman yaptığımız gibi. Yarın en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için sahada olacağız”

‘BURADA KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM’

Kendisini Türkiye’de evinde hissettiğini dile getiren Montella, sözlerini şöyle noktaladı: “Burada kendimi evimde hissediyorum. Bunu futboldan bağımsız şekilde söylüyorum. Değer verildiğini hissediyorum ve bu beni mutlu ediyor. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü hepimizi temsil ediyorum. Ben bu kampa, futbola bakış açıma göre en iyilerini çağırdığımı düşünüyorum. 4 ay bir aradan sonra bir futbolcu listesi oluşturduğunuzda, yeni futbolcuları eklemek kolay değildir. Çünkü yeni gelecek futbolcunun da bazı standartları aşmış olması gerekiyor. Bunu son dönemlerde görmedim. Bazı oyuncularımız kulüplerinde daha az oynuyor. Sizin de takdir ettiğiniz bir konu var, buradaki aile grubu ve atmosfer. Sahaya çıktıklarında üst düzey performans gösteren bir grubumuz var. O yüzden bu şekilde bir karar aldım. En iyilerin onlar olduğuna inanıyorum”