Montella hedefini açıkladı: "Tarihe geçmek istiyoruz!"

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Cenk Özkacar ile katıldı.

A Milli Futbol Takımı, grubu lider tamamlamak için Galler deplasmanında

Galler maçına iyi hazırlandıklarını belirten Montella, "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rakibimiz kendi evinde çok güçlü oynayan bir rakip, buna hazırlıklı geldik. Lider olarak tamamlamak istiyoruz. Tarihimize baktığınızda da grup aşamasını hiç lider tamamlayamadık, bunu ilk defa başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Galli bir gazetecinin, "Sizce Hırvatistan'ın Ermenistan ile berabere kalma şansı var mı?" sorusuna, "Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Belki puan kaybedeceklerdir ama bizim kendi maçımıza odaklanmamız gerek. Kendi işimizi yapmaya ve kendi sonucumuzu almaya geldik. Biz de kendi evimizde Ermenistan ile berabere kaldık." yanıtını verdi.