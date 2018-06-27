Mondi’nin yeni ürünü Body Balance tanıtıldı

Lansman filminde, dengeler üstüne kurulmuş bir hayatın, dengesiz bir yatakla nasıl bozulabileceği esprili bir dille anlatılıyor. Body Balance teknolojisine sahip yatak, vücut ağırlığını eşit dağıtarak uyku kalitesini artırmayı, özel dokuma kumaşı sayesinde ısı ve nem dengesini korumayı vaat ediyor. Mobilya üreticisi olarak tanınan Mondi, kullandığı farklı jingle ile aynı zamanda yatak üreticisi olduğunu “Yaşamınızın üçte biri bize emanet, Mondi ile rahat et” sloganı ile iddialı bir şekilde vurguluyor.