Monaco'dan bir transfer daha geldi! Monaco, Chelsea'den Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Monaco, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Tiemoue Bakayoko'nun transferinde mutlu sona ulaştı.



Ligue 1 ekibi, Chelsea'den Tiemoue Bakayoko'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.



Tiemoue Bakayoko, 2017 yazında 40 milyon euro bonservisle Monaco'dan Chelsea'ye transfer oldu. Geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Fransız orta saha, 42 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.





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