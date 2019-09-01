Monaco'dan bir transfer daha geldi!
Monaco, Chelsea'den Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.01 Eylül 2019 Pazar 10:18
Monaco, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Tiemoue Bakayoko'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
Ligue 1 ekibi, Chelsea'den Tiemoue Bakayoko'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Tiemoue Bakayoko, 2017 yazında 40 milyon euro bonservisle Monaco'dan Chelsea'ye transfer oldu. Geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Fransız orta saha, 42 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
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