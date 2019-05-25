Monaco'da pole pozisyonu Hamilton'ın - Formula 1'de sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı



İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton 1.10.166'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.10.252'lik süresiyle ikinci, Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen de 1.10.641'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı. Monaco Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.



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