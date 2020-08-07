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Spor

Monaco, Reims'tan Axel Disasi'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:54:17 -
Monaco, Reims'tan Axel Disasi'yi transfer etti

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Reims'tan savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için bonuslarla 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine Paris Kulübünde başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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