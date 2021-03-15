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Ekonomi Molfix’e Altın Pusula ödülü
Ekonomi

Molfix’e Altın Pusula ödülü

21 ana ve 27 alt kategoride 300’e yakın projenin değerlendirildiği Altın Pusula’da Kurumsal Sorumluluk Sağlık kategorisinde, ‘Molfix Hayat Bağım’ projesi birincilik ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 09:31:00 -
Molfix’e Altın Pusula ödülü

Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, ödülden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aydın, şöyle konuştu: “Önemli bir çalışmaya imza attık. ‘Hayat Bağım’, riskli doğum yapan anne ve sağlıksız doğan bebekler için her yönüyle kapsayıcı bir proje. Yaşam üniteleri olmazsa bebeğin tıbbi ve hayati ihtiyacı karşılanamaz. Annenin psikolojisi sağlam olmazsa bebeği yaşama tutunamaz. ‘Hayat Bağım’la bebekleri Hayata Sevgi ile bağlamayı amaçladık, projemizi ilerleyen dönemde daha da ileriye taşıyarak mutlu ve sağlıklı bebekler için çalışmaya devam edeceğiz.”

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