Molfix’e Altın Pusula ödülü

Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, ödülden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aydın, şöyle konuştu: “Önemli bir çalışmaya imza attık. ‘Hayat Bağım’, riskli doğum yapan anne ve sağlıksız doğan bebekler için her yönüyle kapsayıcı bir proje. Yaşam üniteleri olmazsa bebeğin tıbbi ve hayati ihtiyacı karşılanamaz. Annenin psikolojisi sağlam olmazsa bebeği yaşama tutunamaz. ‘Hayat Bağım’la bebekleri Hayata Sevgi ile bağlamayı amaçladık, projemizi ilerleyen dönemde daha da ileriye taşıyarak mutlu ve sağlıklı bebekler için çalışmaya devam edeceğiz.”