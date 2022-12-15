Molehiya tarifi: Kansızlıktan tansiyona, uyku sorunlarına iyi geliyor! (Mısır ıspanağı) Kıbrıs molehiya yemeği nasıl yapılır?

Molehiya Türkiye'de var mı?

Bir arap yemeği. ortadoğu, kuzey afrika ve kıbrıs'ta yaygın. (tabi ortadoğu mutfağının ülkemizdeki temsilcileri hatay ve mersin) umluhiye diye de duyabileceğiniz etli sulu bir yemek. Kansızlıktan tansiyona, uyku sorunlarından ağrılara birçok şeye iyi geldiği söylenen şifalı bir bitki molehiya. Mısır ıspanağı olarak da bilinen bu bitkinin yemeği de yapılıyor üstelik.

Molehiya diğer isimleri

Molehiya ayrıca, Mısır ıspanağı, çalı bamyası, Batı Afrika da sorrech, jüt ebegümeci ve Kıbrıs da Molehiya olarak bilinir.

Molehiya yaprağı ne işe yarar?

kağıt, ip ve çuval bezi üretiminde kullanılan jüt lifi de molehiya çöplerinden üretilir, bu durum da molehiyanın ekonomik değerini yükseltir. Molehiya bitkisinin kurutulmuş yaprakları ayrıca ilaç yapımında da kullanılır ve yüksek miktarda vitamin ve mineral içerir.

Sebze ağırlıklı yemekler sevenler için oldukça iyi bir alternatif olan molehiya tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki, molehiya nasıl yapılır? Küçükten büyüğe herkesin seveceği molehiya tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MOLEHİYA TARİFİ

Molehiya malzemeler

130 gr molehiya yaprağı

8 parça kemikli tavuk

2 adet domates

1 adet soğan

1 adet limon

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

½ çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

MOLEHİYA YAPILIŞI

Öncelikle molehiya yapraklarını sıcak suda bekletin. Ardından soğuk su ile yaprakları yıkayın. Tencereye zeytinyağını koyun ve tavukları önlü arkalı mühürleyin. Tavukları tencereden alarak bir tabakta dinlendirin. Aynı tencerede ezilmiş sarımsak ve yemeklik doğranmış soğanları kavurun. Soğanlar renk alınca tavuk ve molehiya yapraklarını ekleyerek kavurmaya devam edin. Domatesleri küp küp doğrayın. Salçayı ise yaklaşık 300 ml su ile karıştırarak hazırlayın. Domates ve salçayı ekleyerek kapağı kapalı şekilde pişirmeye bırakın.