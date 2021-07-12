Moldova’da yapılan erken parlamento seçimlerini Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi kazandı

Buna göre, Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 49,95'ini alarak birinci, Rusya yanlısı tutumuyla bilinen eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) ise oyların yüzde 29,23’ünü alarak ikinci oldu.

Oyların yüzde 6,15’ini alan Şor Partisi barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

Cumhurbaşkanı Sandu, yaptığı açıklamada, "Oy sayım işleminin tamamlanması ve seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından, hükümetin kurulması yönünde anayasa çerçevesinde adımlar atacağız. Moldova'yı kutluyorum." dedi.

Moldova'da parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisi'nin oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisi'nin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarıştı.

Ülkedeki Seçim Kanunu'na göre, meclise girmek için siyasi partilerin yüzde 5, partilerden oluşan blokların yüzde 7 ve bağımsız adayların yüzde 2 oy alması gerekiyor.

Merkez Seçim Komisyonu, seçimin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Mahkemenin de bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.