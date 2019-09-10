Moldova-Türkiye maçının ilk 11'leri A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Cumartesi akşamı Andorra'yı 89. dakikada attığı golle zar zor yenen A Milli Takımımız, hem iyi futbol izletip hem de deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Bu akşam Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak. İlk 11'ler Moldova: Koşelev, Reabciuk, Efros, Mudrac, Graur, Turcan, Ionita, Cebotaru, Sandu, Suvorov, Ginsari Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk Tosun

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