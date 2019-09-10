Moldova Türkiye maçı kaç kaç bitti? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya geldi. Peki, Moldova Türkiye maçı kaç kaç bitti?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya geldi. Peki, Moldova Türkiye maçı kaç kaç bitti? EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye deplasmanda Moldova ile karşılaştı. İşte, Moldova Türkiye maçının tüm detayları... Canlı maç skoru: 0-4 Dk. 37 Cenk Tosun Dk.57 Deniz Türüç Dk.79 Cenk Tosun Dk. 88 Yusuf Yazıcı MAÇTAN DAKİKALAR 20. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kale önünde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Koşelev meşin yuvarlağı kornere çeldi. 27. dakikada Sandu, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleye yönelen meşin yuvarlak, ceza sahasında Merih Demiral'ın kafasına çarparak yön değiştirdi ve üstten kornere çıktı. 37. dakikada Türkiye öne geçti. Dorukhan Toköz, savunmanın arkasına ara pasını gönderdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Cenk Tosun, kale alanına yöneldi. Topu ileri çıkan kaleci Koşelev'in üzerinden aşıran Cenk'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. Mücadelenin ilk yarısını Türkiye 1-0 önde bitirdi. 57. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2. 64. dakikada Dorukhan Toköz, ara pasında topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Cenk'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Koşelev'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı. 79. dakikada Türkiye üçüncü golü buldu. Mehmet Zeki Çelik, sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun yatarak vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-3. 88. dakikada A Milli Takım, skoru 4-0'a getirdi. Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı içinde yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-4. A Milli Takım karşılaşmayı 4-0 kazandı. Moldova-Türkiye Stat: Zimbru Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya) Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita (Dk. 81 Ghecev), Suvorov (Dk. 75 Rozgoniuc), Ginsari (Dk. 68 Cemirtan), Sandu Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu), Cenk Tosun Goller: Dk. 37 ve 79 Cenk Tosun, Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 88 Yusuf Yazıcı (Türkiye)

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