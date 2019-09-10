Moldova Türkiye maçı ilk 11'leri
2009 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Moldova Türkiye maçının ilk 11'leri...10 Eylül 2019 Salı 20:44
2009 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Moldova ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Moldova Türkiye maçının ilk 11'leri...
EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. İşte, zorlu mücadelenin tüm detayları.
Moldova Türkiye maçı ilk 11'leri
Moldova
Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu
Türkiye
Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun
YORUM YAZ