Moldova Mahkemesi siyasi krize son verdi Moldova Anayasa Mahkemesi, ülkede siyasi krize sebep olan, meclisin feshedilmesi ve Maia Sadu hükûmetinin tanınmaması kararlarını iptal edildiğini açıkladı.

Moldova Anayasa Mahkemesi, ülkede siyasi krize sebep olan, meclisin feshedilmesi ve Maia Sadu hükûmetinin tanınmaması kararlarını iptal edildiğini açıkladı.

Moldova Anayasa Mahkemesi, neden olduğu siyasi krizi çözmen için geri adım attı. Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un yetkisini eski Başbakan Pavel Filip’e devretme, meclisi feshetme ve Maia Sadu hükûmetinin tanınmaması kararlarının iptal edildiğini duyurdu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, verilen iptal kararın toplumsal barışı, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi sağlayacak bir ortam oluşturacağı ifade edildi.

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