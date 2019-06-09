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Moldova Devlet Başkanı görevden alındı

Moldova'da Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı İgor Dodon'un geçici olarak görevden alınmasına karar verdi ve yerine Pavel Filip'i atadı. Filip, parlamentonun feshedilmesi ve 6 Eylül'de erken seçim gerçekleşmesi için talimat verdiğini açıkladı.

09 Haziran 2019 Pazar 13:38
Moldova Devlet Başkanı görevden alındı

Moldova Anayasa Mahkemesi, Demokrat Parti’den bir grup milletvekilinin talebi üzerine Devlet Başkanı İgor Dodon’u görevinden alma kararı aldı.

Kararın gerekçesi olarak Dodon’un parlamentoyu feshetmeye yönelik kararı imzalamayı ve Anayasa Mahkemesi’nin kararını yerine getirmeyi reddetmesi gösterildi. Anayasa Mahkemesi, Filip’e geçici olarak devlet başkanlığı görevini yerine getirmesi, mevcut parlamentoyu feshetmek ve erken seçim tarihi belirlemek için başvuruda bulunması talimatında bulundu.

Filip de parlamentonun feshedilmesi ve 6 Eylül’de erken seçim gerçekleşmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Dodon'dan açıklama

Dodon ise kararı ‘iktidarı gasp etmeye yönelik çaresizce bir adım’ olarak nitelendirdi.

Dodon daha önce de halka suküneti koruma ve provokasyonlara boyun eğmeme çağrısı yapmıştı. Dodon, 2016’dan beri ülkenin beşinci devlet başkanı olarak görev yapıyordu.

Moldova Parlamentosu ise oy birliği ile Filip’in göreve atanmasının ‘gayrimeşru’ olarak nitelendirildiği deklarasyonu kabul etti. İktidarın gasp edildiği belirtilen parlamentonun açıklamasında tüm güvenlik güçleri ‘iktidar gasp edenlerin’ talimatlarına uymayıp meşru yönetimin yanında olmaya çağırıldı.

BMGK’ya gidecekler

Parlamento Sözcü Yardımcısı İon Çeban ise durumun değerlendirilmesi için BMGK’ya başvuracaklarını söyledi. Moldova’da şubat ayında parlamento seçimleri yapılmıştı ancak o tarihten bu yana yeni hükümet kurulamamıştı. Hükümet kurmak için gerekli olan üç aylık süre ise 7 Haziran’da sona ermişti.

Son olarak hiçbir partinin tek başına hükümet kurmaya yetecek milletvekili çıkaramaması nedeniyle süren koalisyon arayışları son bulmuş ve PSRM ile sağ blok ACUM Da şi PAS, hükümet kurma konusunda koalisyon sözleşmesi imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:38
  1. Moldova Anayasa Mahkemesi
  2. Demokrat Parti
  3. Devlet Başkanı İgor Dodon
  4. Parlamento Sözcü Yardımcısı İon Çeban
  5. BMGK
  6. Moldova
  7. PSRM
  8. ACUM Da şi PAS

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