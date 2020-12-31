  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Bakan Ciocoi'yu geçici başbakan olarak atadı
Aktüel

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Bakan Ciocoi'yu geçici başbakan olarak atadı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:02:52 -
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Bakan Ciocoi'yu geçici başbakan olarak atadı

KİŞİNEV (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Başbakan İon Chicu'nun istifa etme kararı alması ardından geçici başbakanı atadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başbakan İon Chicu'nun istifa etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Sandu'nun Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici başbakan olarak atadığı kaydedildi.

Ciocoi, söz konusu görevi ülkede yeni hükümetin kurulmasına kadar üstlenecek.

Eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un döneminde başbakanlık görevini üstlenen Chicu, geçen hafta istifa etme kararı aldığını bildirerek, "Parlamentonun feshedilmesi ve erken parlamento seçimlerine gidilmesinin sadece iki yasal yolu vardır. Bunlardan biri hükümetin istifa etmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

- Chicu'nun başbakanlık süreci

Moldova'da daha önce başbakan olan Maia Sandu'nun, başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişiklik yapma girişiminden sonra Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı Sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın kurduğu koalisyon hükümeti, Kasım 2019'da güvensizlik oylamasıyla düşürülmüştü.

İon Chicu da parlamentoda Rus yanlısı Sosyalist Parti ve Batı yanlısı Demokrat Parti'nin koalisyon kurması sonucu 14 Kasım 2019'dan itibaren başbakanlık görevini üstlenmişti.

Söz konusu koalisyon, bazı milletvekillerinin Demokrat Parti'den ayrılması nedeniyle dağılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan Yavlak Arslan açıklaması! Gerçeği ilk kez paylaştı
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan Yavlak Arslan açıklaması! Gerçeği ilk kez paylaştı

Kuruluş Osman senaristi Mehmet Bozdağ, dizide yer alan Yavlak Arslan karakteriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Yavlak ..
Dünyayı tedirgin eden haberi duyurdular! Aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı
Dünya

Dünyayı tedirgin eden haberi duyurdular! Aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı

İsrail'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıyı olan 428 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.

Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?
Ekonomi

Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?

Askerlik borçlanması için nereye başvurabilirim? 2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücr..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay