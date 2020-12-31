Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Bakan Ciocoi'yu geçici başbakan olarak atadı

KİŞİNEV (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Başbakan İon Chicu'nun istifa etme kararı alması ardından geçici başbakanı atadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başbakan İon Chicu'nun istifa etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Sandu'nun Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici başbakan olarak atadığı kaydedildi.

Ciocoi, söz konusu görevi ülkede yeni hükümetin kurulmasına kadar üstlenecek.

Eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un döneminde başbakanlık görevini üstlenen Chicu, geçen hafta istifa etme kararı aldığını bildirerek, "Parlamentonun feshedilmesi ve erken parlamento seçimlerine gidilmesinin sadece iki yasal yolu vardır. Bunlardan biri hükümetin istifa etmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

- Chicu'nun başbakanlık süreci

Moldova'da daha önce başbakan olan Maia Sandu'nun, başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişiklik yapma girişiminden sonra Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı Sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın kurduğu koalisyon hükümeti, Kasım 2019'da güvensizlik oylamasıyla düşürülmüştü.

İon Chicu da parlamentoda Rus yanlısı Sosyalist Parti ve Batı yanlısı Demokrat Parti'nin koalisyon kurması sonucu 14 Kasım 2019'dan itibaren başbakanlık görevini üstlenmişti.

Söz konusu koalisyon, bazı milletvekillerinin Demokrat Parti'den ayrılması nedeniyle dağılmıştı.



