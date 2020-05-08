Moldova Anayasa Mahkemesi Rusya ile yapılan kredi anlaşmasını anayasaya aykırı buldu

KİŞİNEV (AA) - Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusya ile yapılan ve bu ülkeden 200 milyon avro kredi alınmasını içeren anlaşmanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya'dan 200 milyon avro kredi alınmasıyla ilgili anlaşma anayasaya uygun değildir. Bu karar kesin ve temyiz edilmesi mümkün değildir. Karar, kabul edilen tarihte yürülüğe girer."

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararına tepki göstererek, "Bu, yardım bekleyen milyonlarca vatandaş için bir darbedir." ifadesini kullandı.

Kararın siyasi olduğunu belirten Dodon, "Mahkeme üyeleri vatandaşların değil siyasi partilerin çıkarlarını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova Parlamentosu, Rusya'dan kredi alınmasıyla ilgili anlaşmayı 23 Nisan'da onaylamış, Anayasa Mahkemesi de anlaşmaya ilişkin yasanın yürürlüğünü durdurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından 30 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "Kişinev'de bazı siyasi güçlerin Moldova'ya 200 milyon avroluk kredinin verilmesine yönelik tepkisi şaşırtıcıdır." ifadesine yer verilmişti.