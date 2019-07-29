Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti

Erzurum Palandöken Spor Salonu’nda yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda 3 altın ve bir gümüş madalya alan Mersin Mohikan Spor Klübü’nün üç sporcusu, Türk Milli Takımına katılma hakkını elde etti.

Erzurum Palandöken Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Kick Boks Milli Takım seçmelerine 5 sporcu ile katılan Mersin Mohikan Spor Klübü 3 altın ve bir gümüş madalya ile kente döndü. Elemelerde altın madalyaya ulaşan 3 sporcu, Mili Takıma seçilerek Türkiye’yi Avrupa ve dünya şampiyonasında temsil etme hakkını kazandı.

Mersin Mohikan Spor Klübü Başkanı ve Milli Sporcu Salih Erden, Erzurum Palandöken Spor Salonu’nda bu ay içerisinde yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na 5 sporcu ile katılım gösterdiklerini, 60 kiloda Savaş Yüksel, 86 kiloda Batuhan Demir ve 54 kiyoda Ali Ataberk Gürbüzcan’ın altın madalya, 91 kiloda Hamza Gök’ün ise gümüş madalya kazandığını söyledi.

Klüp Başkanı Erden, Savaş Yüksel’in Bosna Hersek’te yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda, Batuhan Demir ile Ali Ataberk Gürbüzcan’ın ise Macaristan’da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını elde ettiklerini belirtti.

Erden, Mohikan Spor Klübü olarak Mersin’in adını Türkiye ve Avrupa’da duyurmak için olağanüstü çaba sarfeden sporcularını tebrik ederken,yerel ve genel idare temsilcilerinden spora ve klüplerine destek beklediklerini sözlerine ekledi.